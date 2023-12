Posłowie KO pilnie wzywani do Warszawy. Chodzi o uchwałę w sprawie TVP

Uchwała mówi o nielegalności Rady Mediów Narodowych i co za tym idzie — o nielegalnym i niezgodnym z Konstytucją odebraniu Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Podstawą uchwały jest wyrok TK z 2016 roku, gdy przewodził nim prof. Andrzej Rzepliński, który to wyrok tę nielegalność potwierdził.



Przyjęcie uchwały oznaczałoby koniec Rady Mediów Nadorowych, której przewodniczy Krzysztof Czabański.



Prawo i Sprawiedliwość broni wpływów w mediach publicznych

Mimo że Zjednoczona Prawica straciła władzę, media publiczne nieustannie atakują rządzącą koalicję demokratyczną, a dziennikarze Telewizji Polskiej zapowiadają obronę przed „siłowym przejęciem”.



Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości przyjęła uchwałę przeciwko „niszczeniu mediów publicznych”, które według byłej władzy „wyrażają poglądy milionów Polaków, a zamach na media publiczne to pozbawienie ich udziału w debacie i prawa do informacji”.



Skarga PiS w TK Julii Przyłębskiej

Partia Jarosława Kaczyńskiego skierowała wcześniej skargę do Trybunały Konstytucyjnego, wnosząc, by uniemożliwił on likwidacje spółki Telewizja Polska S.S., bo to uniemożliwiłoby także wprowadzenie zmian w jej władzach.



Trybunał Konstytucyjny wprowadził także mocno krytykowane przez prawników zabezpieczenie, które zakazuje wprowadzania zmian w TVP do czasu rozstrzygnięcia skargi.