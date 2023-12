Mariusz Błaszczak: TVP ujawniła wiele afer, brońmy niezależności mediów

Błaszczak mówił, iż demokracja polega na tym, że media są wolne i krytyczne wobec władzy. - Tymczasem słyszymy, że po likwidacji telewizji publicznej czy po zmianach, których chce dokonać koalicja chaosu we władzach telewizji publicznej, do tej stacji mieliby przyjść dziennikarze ze stacji niewątpliwie zaprzyjaźnionej z tymi, którzy dziś tworzą koalicję chaosu - zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Protest w obronie TVP. Europoseł PiS: W Polsce chcą ustanowić dyktaturę Chodzi o zniewolenie tych 35 proc. wyborców, którzy zagłosowali na PiS - mówił w rozmowie z Programem I Polskiego Radia europoseł PiS, Zdzisław Krasnodębski, odnosząc się do planowanych zmian w mediach publicznych.

- Jeżeli chcemy, żeby demokracja w Polsce trwała, żeby była niezagrożona, szanujmy postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i brońmy niezależności mediów, które teraz są poddawane tego rodzaju atakom - apelował.

- Liczymy na to, że postanowienie (Trybunału Konstytucyjnego - red.) będzie respektowane przez obecnie rządzących, gdyż oni tak często mówią o praworządności, tak często mówią o poszanowaniu prawa, więc wzywamy do tego, żeby słowa nie tylko były słowami, ale także zamieniały się w czyny. Domagamy się respektowania postanowień Trybunału Konstytucyjnego - oświadczył Mariusz Błaszczak.

Krzysztof Szczucki: Telewizji Polskiej i Polskiego Radia nie można postawić w stan likwidacji

Na konferencji przed siedzibą TVP głos zabrał także poseł Krzysztof Szczucki. - Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowała o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności jednego z przepisów ustawy o radiofonii i telewizji z konstytucją. W tym wniosku także zawarto wniosek do TK o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu tak, aby ewentualny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości mógł być wykonany bez szkody dla ustawy o radiofonii i telewizji - powiedział.

Poseł PiS zaznaczył, że Telewizja Polska, Polskie Radio oraz rozgłośnie regionalne to spółki akcyjne, ale powołane na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji. - Należy do nich odnosić reguły pochodzące z Kodeksu spółek handlowych, ale tylko w takim zakresie, w jakim innych szczególnych przepisów nie przewiduje ustawa o radiofonii i telewizji. Oznacza to, że Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, rozgłośni regionalnych nie można postawić w stan likwidacji. Nie można do tych spółek zastosować tych zwyczajnych przepisów o likwidacji spółki akcyjnej, które przewidziane są w Kodeksie spółek handlowych - przekonywał.