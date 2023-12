Mamy demokratyczne zasady i one są realizowane, ostatnie wybory to pokazują przy wielkiej frekwencji, najwyższej jak do tej pory te wybory się odbyły, został wyłoniony zwycięzca wyborów, w tej chwili trwają parlamentarne procedury i konstytucyjne jeśli chodzi o formowanie nowego rządu - mówił w Dubaju, w czasie spotkania z dziennikarzami, prezydent Andrzej Duda.