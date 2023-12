W przypadku wyborów kopertowych komisja będzie wyjaśniać, kto wpadł na ich pomysł i kto jest za nie odpowiedzialny?

Jak słyszymy w ostatnich dniach, mógł za tym stać europarlamentarzysta Adam Bielan. Jego koledzy twierdzą, że to on chodził i chwalił się, że był ich pomysłodawcą. W tym przypadku bardzo ciekawe byłoby przesłuchanie świadków. Ale nie zmienia to faktu, że to premier Morawiecki podjął ostateczną decyzję i ją podpisał. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, gdzie nie PKW, a Poczta Polska miała organizować wybory, czyli organ pozakonstytucyjny. Premier świadomie złamał prawo. Wszyscy prawnicy i konstytucjonaliści łapali się za głowę i odradzali takie rozwiązanie. Władza dodatkowo doprowadziła do dużych problemów Poczty Polskiej, bo koszty sięgnęły 70 milionów złotych.

Należy złożyć wnioski do prokuratury? W grę wchodzi Trybunał Stanu?

W wielu przypadkach złożymy wnioski do prokuratury, niewykluczone, że wiele spraw znajdzie się również w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, w której będę miał zaszczyt pracować. Jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem konstytucji przez polityka najwyższej rangi, to musi on odpowiedzieć również przed Trybunałem Stanu. Intuicja mi podpowiada, że po raz pierwszy Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie będzie działać sprawnie i nie będzie uśpiona.

Czy powstanie raport, który podsumowałby ostatnie osiem lat?