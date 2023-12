Sąd oceni teczki „Bolka”

Czytaj więcej Sądy i trybunały Lech Wałęsa wygrał z Polską przed Trybunałem w Strasburgu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł w sprawie Lecha Wałęsy, że sposób powoływania sędziów Sądu Najwyższego jest problemem systemowym, wynikającym ze sposobu ukształtowania nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Za materiał porównawczy – jak podaje prokurator – posłużyły „dokumenty nakreślone przez Lecha W., zachowane w kolejnych miejscach jego pracy i urzędach, pochodzących z okresu od lat 70-tych XX w. do czasów obecnych”. To m.in. odręczne zapisy w listach płac żołnierzy służby zasadniczej za rok 1963 r. czy obecne w aktach mieszkaniowych.

– Zespół biegłych z zakresu badania pisma ręcznego przeanalizował 158 dokumentów z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek”. Następnie porównał je z ponad 140 dokumentami, które bez wątpienia osobiście sporządził lub podpisał Lech W. – tłumaczy nam prok. Banna.

Opinia biegłych, według prokuratury, jest „kategoryczna” – stwierdza, że dokumenty z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika ps. „Bolek” „zostały nakreślone przez Lecha W.”. Biegli potwierdzili, że Wałęsa sporządził lub osobiście podpisał: odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB w grudniu 1970 r., odręczne pokwitowania odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom SB informacje i ponad 30 odręcznych doniesień tajnego współpracownika.

Wałęsa mówi o hańbie

Lech Wałęsa nie przyznał się do składania fałszywych zeznań i odmówił wyjaśnień. Według naszej wiedzy oświadczył jedynie, że sam fakt przedstawienia zarzutu uważa „za haniebny”. I że jest to „kolejne oszczerstwo, próba zdyskredytowania go w opinii publicznej a w konsekwencji umniejszenia jego roli w historii”.

Obrońca byłego prezydenta prof. Jan Widacki w rozmowie z „Rz” zarzuca prokuraturze, że po tym jak w 2016 r. Maria Kiszczak przyniosła dokumenty do IPN, a Wałęsa publicznie oświadczył, że teczka zawiera „esbeckie fałszywki” prokuratura wszczęła śledztwo ws. fałszowania przez funkcjonariuszy dokumentów. – Wszczęła, wiedząc, że te przestępstwa funkcjonariuszy, jeśli były rzeczywiście popełnione, byłyby przedawnione. W takich sytuacjach śledztwa, zgodnie z kodeksem, się nie wszczyna. Tu wszczęto je po to, by nie mogąc po raz kolejny zlustrować Wałęsy, nadać mu status pokrzywdzonego i móc go przesłuchać w charakterze świadka – twierdzi prof. Widacki. W wyniku śledztwa ustalono rzeczywiście kilku funkcjonariuszy, którzy fałszowali dokumenty z teczki Wałęsy. – Pozostałe dokumenty uznano za sporządzone ręką Wałęsy, czemu ten ostatni konsekwentnie przeczył – dodaje mec. Widacki. Zarzuca że IES podlega ministrowi sprawiedliwości, a „wydali taką opinię, choć nie dysponowali materiałami porównawczymi pochodzącymi niewątpliwie od Wałęsy z lat 70., co wytknął biegłym z IES autor opinii zleconej przez obronę, prof. Piotr Girdwoyń z UW”.