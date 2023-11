Monika Horna-Cieślak jako RPD chce walczyć z krzywdą dzieci i słuchać rad młodych

Zapowiada także, że wystąpi przeciwko jednostkowym ocenom z zachowania, które są dla dzieci krzywdzące. Tracą na tym najbardziej dzieci z neuroróżnorodnością, które przez system szkolny zawsze traktowane są jako „te bardziej niegrzeczne”. Chce także stworzyć zasady działania przeciwko przemocy rówieśniczej.

Edukacja seksualna i ochrona zarodków

Większościowa koalicja przedstawiała Monikę Horną-Cieślak jako najlepszą kandydatkę na urząd RPD. Jednak Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, które opowiedziały się przeciwko niej, zarzucili jej, że godzi się na „seksualizację dzieci” i nie dba o te jeszcze nienarodzone.

Nowo wybrana rzeczniczka powiedziała wprost na komisji, że nie ma nic przeciwko organizowaniu w szkołach „Tęczowych piątków” ani zajęciom z wychowania seksualnego. Zasugerowała jednak, że konieczna jest zmiana nazwy tych zajęć, bo obecna nadmiernie kojarzy się z erotyzacją, do której na tych zajęciach nie dochodzi. – Moja praktyka adwokacka pokazuje, że dzieci wykorzystywane seksualnie w bardzo młodym wieku nie wiedziały, że były krzywdzone. Dopiero gdy urosły, orientowały się, co się wydarzyło. Dlatego trzeba dzieci uczyć czym jest zły dotyk i dlaczego nie wolno na to pozwalać – tłumaczyła na komisji.

– Przerażające, że kandydatką jest osoba, która popiera Tęczowe piątki, tę ideologię. Trzeba wiedzieć, że dzieci są podatne na propagandę przedstawianą przez środowiska LGBT. To jest kandydatka seksedukatorów i LGBT – mówił w Sejmie poseł Grzegorz Płaczek z Konfederacji. – Czy chce pani segregować dzieci na te urodzone i te nienarodzone – pytał z kolei poseł Grzegorz Braun, także Konfederacja.

Problem nienarodzonych dzieci i brak deklaracji dotyczącej troski o zarodki powstałych w ramach procedury in vitro, nie pozwolił za kandydatką większościowej opozycji zagłosować także posłom PiS (trzech posłów tego ugrupowania wstrzymało się od głosu). – Nie możemy głosować za kimś, kto nie wypowiada się w tej najważniejszej kwestii – wyjaśniał poseł Zbigniew Bogucki z PiS.