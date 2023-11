Nowy rząd Mateusza Morawieckiego: W PiS wiedzą, że nie przetrwa dłużej niż 14 dni

Czy to ma sens? – Do tej pory PiS był kojarzony ze starszym elektoratem, z zachowawczym podejściem gospodarczym i światopoglądowym. Teraz ewidentnie chce pokazać coś nowego, z czym nie kojarzył się poprzedni gabinet – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. – Całe to przedsięwzięcie jest nastawione na politykę symboliczną, komunikacyjną. To też zaopiekowanie się własnym elektoratem, który musi się oswoić z nową sytuacją po ośmiu latach. PiS musi dbać o swoich wyborców, aby zapobiec ucieczce do innych partii.

Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: Czternastodniowy rząd Morawieckiego zbudowany na kłamstwie Powołaniu nowego rządu PiS towarzyszyły zaskoczenia. Miały być nowe twarze i eksperci. Okazało się, że wróciły stare nazwiska, a ekspertów w nim niewielu. Prezydent z powagą mówił o wyzwaniach stojących przed gabinetem, który nie będzie rządził.

Opozycja raczej nie zgłosi wniosku o wotum nieufności dla nowego rządu

Z naszych rozmów wynika, że nie ma jeszcze decyzji, kiedy premier Morawiecki wygłosi swoje exposé. Politycy opozycji przekonują, że nowy rząd powstaje tylko po to, by maksymalnie oddalić moment oddania władzy przez PiS. I dlatego ponownie pada w debacie publicznej pomysł – np. z ust byłego premiera Leszka Millera – by nowa koalicja nie czekała dwóch tygodni i już złożyła wniosek o konstruktywne wotum nieufności.

To znacznie skróciłoby proces przejmowania władzy przez Donalda Tuska. Ale większość naszych rozmówców po stronie opozycji jest sceptyczna. – To byłby kłopotliwy ruch wizerunkowy – mówi wprost nasz rozmówca, ważny polityk przyszłej koalicji rządowej.