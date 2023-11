Komisja ds. wyborów kopertowych. Michał Dworczyk: Może za nią zagłosuję

W poniedziałek o godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. W niedzielę w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Adam Bielan wyjawił, że nowy gabinet "to będzie rząd składający się głównie z ekspertów". - Tam nie będzie pierwszoplanowych polityków - dodał. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP powiedział, iż to, by w rządzie "nie było zbyt wielu polityków" to jego pomysł.

Reklama

W nowym rządzie nie będzie obecnego ministra Michała Dworczyka. Dlaczego? - Według mojej wiedzy, jest pewna koncepcja stworzenia rządu, który będzie działał w oparciu o ekspertów przede wszystkim i niektórych polityków, i zgodnie z tą koncepcją pan premier przygotował czy złożył propozycję wejścia do tego gabinetu, trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego - powiedział w poniedziałek w RMF FM były szef KPRM.

Czytaj więcej Polityka Włodzimierz Czarzasty: Nie będzie tak, że w rządzie Tuska będą cztery kobiety - To są już ostatnie dwa tygodnie psucia państwa i psucia zaufania do instytucji państwa - powiedział Włodzimierz Czarzasty, komentując powstawanie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Lider Nowej Lewicy zaprzeczył w Polsat News, że rządzie Donalda Tuska będą cztery kobiety.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Dlaczego będą w nim eksperci?

- Mogą być różne pomysły i w polskiej polityce w III RP tak bywało, że były rządy, w których było więcej ekspertów, były rządy, w których byli sami politycy - dodał.

Michał Dworczyk przekonywał, że na kształt nowego rządu Mateusza Morawieckiego wpływ miał zapowiadany program gabinetu. - Jest różnica między politykiem a ekspertem, który nie jest posłem, senatorem. Biorąc pod uwagę przygotowywany program, który składa się z propozycji zaczerpniętych z programów Lewicy, Trzeciej Drogi czy Polski 2050 zdecydowano, że taka formuła zostanie przyjęta - powiedział.