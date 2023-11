Javier Milei, prezydent Argentyny o Izraelu: Bóg chroni Żydów, Izrael zwycięży

- To, czego nauczyła mnie historia narodu żydowskiego, ich przetrwanie wbrew wszelkim przeciwnością, boska opieka, jaką się cieszy sprawia, że jestem pewien, że nadal będą zwyciężać - powiedział Milei, którego wywiad dla "Kfar Chabad" cytuje izraelski serwis Ynet i włoska agencja ANSA.



- Mój przekaz brzmi: ufajcie Bogu, pozostańcie silni i zjednoczeni - dodał.



Prezydent Argentyny, Javier Milei, zapowiada przeniesienie ambasady Argentyny do Jerozolimy

Milei zaapelował też do światowych przywódców krytykujących Izrael za to, jak walczy on z Hamasem w Strefie Gazy, aby "skończyli z hipokryzją". - Planuję wezwać innych przywódców państw Ameryki Południowej i świata, by zintensyfikowali wysiłki na rzecz sprowadzenia do domów zakładników (Hamasu) i uznali prawo Izraela do ochrony swoich obywateli wszystkimi niezbędnymi środkami. Zrobię to bez wahania - powiedział.



Prezydent-elekt pytany o jego zapowiedź przeniesienia ambasady Argentyny do Jerozolimy Milei odparł, że "zamierza dotrzymać słowa".