A co z powołanym przez PiS Funduszem Inwestycji Strategicznych Polski Ład?

Takie fundusze centralne nie są niczym nowym, o ile one mają tryb i zasady przyznawania. Myśmy jako ruch samorządowy postulowali dwa lata temu, żeby to był milion złotych dla każdej gminy, ale żeby to rada gminy miała decydujący wpływ na to, na co te pieniądze zostaną wydane, a nie ktoś w ministerstwie albo na Nowogrodzkiej. A druga rzecz, żeby – jeżeli już jest konkurs – w tym konkursie były kryteria, żeby były komitety sterujące z udziałem samorządowców.

Samorządowcom trudno jest dzielić pieniądze innych samorządowców, ale wtedy to zapewnia pewną uczciwość, transparentność reguł i to też postulujemy. My byśmy chcieli dyskutować też z większością sejmową na temat może nie udziału w VAT, chociaż to jest marzenie wielu samorządowców, ale żeby był zwrot VAT-u za inwestycje samorządowe i ten zwrot VAT-u znowu by był tylko na inwestycje.

Jeśli KPO zostanie odblokowane, to co to znaczy dla samorządu? Co będzie tutaj priorytetem?

Priorytetem są oczywiście wszystkie inwestycje związane z czystą energią, z oszczędzaniem energii, czyli termomodernizacją, także z zakupem nowych taborów, czy to pojazdów szynowych dla marszałków, czy nawet PKP, bo w końcu to jest tabor, który dowozi naszych mieszkańców, szczególnie z miejscowości trochę oddalonych od metropolii. Z drugiej strony jest to informatyzacja szkół.