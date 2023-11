Porozumienie Izraela z Hamasem. Co z trzema obywatelami Polski?

Polscy zakładnicy Hamasu

Należy do nich 75-letni Alex Dancyg, polski zakładnik Hamasu, uprowadzony 7 października samochodem z kibucu Nir Oz.

Władze izraelskie publikują listę zakładników Hamasu, którzy mają obce obywatelstwo, zazwyczaj oprócz izraelskiego. Wspominają tam o trzech osobach mających też obywatelstwo Polski. Publicznie poznaliśmy tylko nazwisko Alexa Dancyga. Sprawę uprowadzenia nagłośnił jego syn Juwal Dancyg, zaangażowany w sprowadzenie ojca do domu.

Sprawa polskiego obywatelstwa Alexa Dancyga jest skomplikowana, przyznawał syn. Alex Dancyg nie miał polskiego paszportu, polscy urzędnicy nie znaleźli żadnych dokumentów w tej sprawie.

- Ale decydujące jest to, co 27 października powiedział podczas spotkania ze mną prezydent Andrzej Duda. Że mój ojciec jest takim samym obywatelem Polski, jak wszyscy inni. Brakuje tylko formalnego wypełnienia dokumentów, co nastąpi wkrótce - mówił Juwal Dancyg.