Syn Polaka uprowadzonego przez Hamas szuka pomocy od Polski po Niemcy

Juwal Dancyg, 41-letni menadżer firmy logistycznej z Jerozolimy, poświęcił się walce o uwolnienie ojca. Próbuje w Izraelu i za granicą. Polska jest szczególnie ważna, „tam ma więcej przyjaciół niż w Izraelu”, wywierają presję, angażują się w akcję na Facebooku #StandwithAlex.

Przed wizytą w Polsce był z grupą przedstawicieli rodzin uprowadzonych we Włoszech. Przyjął ich prezydent Sergio Mattarella.

W poniedziałek syn Alexa Dancyga wyruszył w kolejną podróż do Europy - do Niemiec i znowu do Polski. W niedzielę spotkał się ze składającym wizytę w Jerozolimie na zaproszenie Knessetu przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Funkcję tę od niedawna pełni Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej z Warszawy, w której urodził się Alex Dancyg. - Obiecałem nagłośnienie sprawy i pomoc w uwolnieniu zakładników, także innych, jest wśród nich tyle małych dzieci - mówi „Rzeczpospolitej” Michał Szczerba.

Co się wydarzyło 7 października w kibucu Nir Oz, gdzie mieszkał Alex Dancyg z rodziną?

- Mnie tam nie było, mieszkam w Jerozolimie - mówi jego syn - Rano obudził mnie telefon, dzwonił teść. „Coś się dzieje na południu, musisz sprawdzić, co z twoją rodziną”, powiedział. Zadzwoniłem do ojca, to było koło ósmej rano. Powiedział, że słyszy wybuchy, że terroryści są prawdopodobnie w kibucu. Chwilę później próbowałem jeszcze raz zatelefonować, ale już nie odpowiedział. Komunikowałem się sms-owo z bratem i siostrą, którzy też byli w kibucu. I zorientowałem się, co się dzieje. Wieczorem izraelscy żołnierze byli w domu ojca. Był pusty, nie było tam śladów walki. Zrozumiałem, że zniknął. Ponad 10 dni później dowiedzieliśmy się oficjalnie, że został uprowadzony - opowiada Juwal Dancyg.

W kibucu Nir Oz mieszkała cała rodzina poza Juwalem - mama, siostra, brat. - W domu siostry doszło do walki szwagra z terrorystami, strzelał do nich z pistoletu. Było ich pięciu czy nawet siedmiu, trudno podać dokładnie, nie wiadomo, ilu zginęło, ilu odstraszył. Później szwagier z moją siostrą i ich trzema córkami przeszli do schronu w domu. Obawiali się, że zostaną podpaleni, zginą w płomieniach, wyskoczyli przez okno i wtedy nadeszła pomoc armii izraelskiej. Dom mojego brata był zaś jedynym w kibucu, do którego terrorystom nie udało się wedrzeć. Moja mama była przez siedem godzin w schronie, przetrwała ostrzał, wybuchy - opowiada.