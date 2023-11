Kto zasiądzie w Trybunale Stanu? Sejm zdecydował

We wtorek Sejm wznowił pierwsze posiedzenie po wyborach parlamentarnych. W porządku obrad 21 listopada znalazły się głosowania - wybór składów osobowych komisji sejmowych oraz składu komisji do spraw Unii Europejskiej, komisji etyki poselskiej i komisji do spraw służb specjalnych.

Kolejnym punktem posiedzenia Sejmu był wybór członków Trybunału Stanu. Przed tygodniem podział miejsc w Trybunale Stanu ustalił Konwent Seniorów. Siedmiu członków w TS miało mieć Prawo i Sprawiedliwość, sześciu - Koalicja Obywatelska, dwóch - Polskie Stronnictwo Ludowe, a Polska 2050, Lewica i Konfederacja - po jednym. Zgłoszono osiemnaście kandydatur.

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera dwóch zastępców przewodniczącego i szesnastu członków Trybunału Stanu. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Kandydaci do Trybunału Stanu

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Trybunału Stanu Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego (kandydat na zastępcę przewodniczącego) oraz Marka Czeszkiewicza, Jana Majchrowskiego, Adriana Salusa, Piotra Saka, Marcina Wawrzyniaka i Macieja Zaborowskiego. Kandydatury w Sejmie przedstawiła posłanka Lidia Burzyńska.