Marek Suski na mównicy, Szymon Hołownia nie włączył mikrofonu. "W jakim trybie? Przyzwyczajenie"

Szymon Hołownia rozpoczął obrady od informacji, że nadał numery druków wszystkim projektom obywatelskim w Sejmie, które "przeszły proces dyskontynuacji". Z kolei wszystkie wniesione projektu ustaw i uchwał wniesione już w Sejmie X kadencji najpierw mają przejść analizy - dodał.



W czasie wtorkowego posiedzenia Sejm ma wybrać członków Trybunału Stanu oraz członków sejmowej komisji.



Wniosek o przerwę w obradach Sejmu w związku z sytuacją na granicy Polski z Ukrainą

Na początku obrad poseł Stefan Krajewski z klubu PSL zgłosił wniosek formalny w związku z "narastaniem kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej". - Polski rząd zgodził się w Brukseli na to, żeby nie rozwiązać problemów polskich rolników ze zbożem, które napływało, ale też na to, by poprzeć umowę z Ukrainą, która znosiła pozwolenia dla ukraińskich przewoźników, co jest dzisiaj źródłem tego problemu. Wnoszę o przerwę i przekazanie informacji ministra właściwego, który poparł rozwiązania uderzające w polską gospodarkę. Słyszymy, że rząd działa, ministrowie działają. Chyba to nie polega na oglądaniu Netfliksa i pakowaniu kuwet. Nie broniliście rolników, nie bronicie polskich przewoźników. Zróbcie coś z tym - apelował Krajewski z sejmowej mównicy.



Do wypowiedzi zgłosił się wówczas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wystąpił z głosem przeciw wnioskowi formalnemu.