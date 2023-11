Premier Sánchez składa obietnice i broni decyzji o amnestii dla nacjonalistów

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób z powrotem w granicach Hiszpanii miałby się znaleźć były prezydent Katalonii Carles Puigdemont. Obecnie przebywa on w Belgii, chcąc uniknąć aresztowania. Ponieważ nakaz wydany w 2018 roku wciąż obowiązuje, kwestią sporną jest, kto ma eskortować lidera nacjonalistów do kraju. Pewne jest raczej, że nie będzie to Guardia Civil ani policja państwowa. Sam Puigdemont twierdzi, że efektem porozumienia między jego partią Junts a PSOE w sprawie powołania nowego rządu Pedro Sáncheza (w zamian za ustawę o amnestii)zwiększyło poziom niebezpieczeństwa i ryzyka”, z którym musi sobie poradzić.

Zgodę na wyjazd polityka po wystosowaniu wniosku przez hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych musi jeszcze wyrazić rząd Belgii, który udzielił mu schronienia. Politycy w Madrycie obawiają się, że powrót Puigdemonta do Katalonii może wzmóc nastroje separatystyczne w tym regionie.