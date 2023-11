Między Czechami a Irlandią. UE nie może odegrać roli w sprawie wojny w Izraelu

Państwa Europy Wschodniej tradycyjnie wspierają Izrael, co częściowo jest reakcją na czasy komunizmu, gdy trzeba było bezwarunkowo go krytykować i być sojusznikiem świata arabskiego. Ale przyczyny są też historyczne – Polska czy Czechy to miejsca ważne dla żydowskiej spuścizny. Czechy – mimo międzynarodowego embarga – dostarczyły broń i szkoliły izraelskich pilotów w styczniu 1948 roku, w czasie pierwszej wojny izraelsko-arabskiej, gdy w Pradze rządziła jeszcze koalicja demokratyczno-komunistyczna. Z kolei Niemcy popierają Izrael z oczywistych powodów historycznych, choć obecny rząd wyraża to w sposób bardziej umiarkowany, ze względu na obecność w koalicji Zielonych, zazwyczaj bardziej propalestyńskich.

Francja sytuuje się gdzieś pośrodku. Nie chce izolować Izraela, ale jednocześnie zawsze pielęgnowała swoje wpływy w świecie arabskim.

Kolejna linia podziału to lewica – bardziej propalestyńska – i prawica – proizraelska. To wyjaśnia proizraelskie nastawienie rządu we Włoszech czy propalestyńskie w Portugalii i Hiszpanii. Choć znów tylko do pewnego stopnia. Hiszpańska prawica jest bardziej umiarkowana, jeśli chodzi o poparcie dla Palestyny niż rządzący socjaliści, ale historycznie nigdy nie wspierała Izraela. Reżim generała Franco nie uznał państwa Izrael. Nastąpiło to dopiero po jego upadku w 1986 roku, gdy Hiszpania weszła do UE. A w 2014 roku hiszpański parlament, głosami również prawicy, przyjął rezolucję o prawie Palestyny dla własnego państwa.