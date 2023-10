Szczyt Unii Europejskiej. Gaza dzieli Europę

– Nie obchodzi mnie, jak to nazwiemy. Liczy się to, że każdego dnia umierają ludzie, umierają dzieci, umierają kobiety, które nie mają nic wspólnego z wojną – powiedział Xavier Bettel, odchodzący już premier Luksemburga. Według niego trzeba podjąć jakąkolwiek inicjatywę, która pozwoliłaby na zawieszenie broni lub przerwę humanitarną. I pewnie wspólne stanowisko zostanie wypracowane, co nie zmieni faktu, że w sprawie Bliskiego Wschodu podziały pozostaną.

Również dlatego, że eskalacja tego konfliktu grozi wzmocnieniem dwóch niebezpiecznych tendencji, z którymi zmagają się szczególnie państwa Europy Południowej i Zachodniej. Jedna to nielegalna imigracja, której fala zawsze wzbiera, gdy dochodzi do destabilizacji w biedniejszych regionach. Druga to terroryzm. Co prawda nie ma dowodu na to, że tunezyjski zabójca dwóch obywateli szwedzkich w Brukseli w ubiegłym tygodniu w jakikolwiek sposób odnosił się do wydarzeń w Strefie Gazy. Ale napięcie w tym regionie wystarcza do znaczącego zaostrzenia środków bezpieczeństwa w niektórych stolicach Europy Zachodniej jak Paryż czy Bruksela.

Na szczycie UE tradycyjnie już zaplanowano dyskusję na temat Ukrainy z wystąpieniem, za pośrednictwem łącza wideo, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Bardzo mu zależy na tym, żeby eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie odciągnęła uwagi świata od wojny w Ukrainie. Przywódcy UE zapewniają, że tak się nie stanie. I wszyscy, poza Viktorem Orbánem, popierają propozycję przeznaczenia 50 mld euro dla Ukrainy w latach 2024–2027. Trwa jednak spór o to, jak to zrobić. Kraje najbardziej oszczędne, np. Holandia, są przekonane, że można po prostu przesunąć pieniądze z innych przegródek unijnego budżetu, jak np. polityka spójności czy rolnictwo.