Co najważniejsze, projekt wprowadza zmiany systemu dowodzenia armią. Likwiduje Dowództwo Operacyjne i Dowództwo Generalne, a w to miejsce tworzy Dowództwo Sił Połączonych, któremu mają podlegać: dowódca Wojsk Lądowych, dowódca Sił Powietrznych, dowódca Marynarki Wojennej oraz dowódca WOT. To oznacza, że formacja ta wyjdzie spod kurateli szefa MON, któremu teraz podlega, a dowódcę tej formacji będzie mianował prezydent RP. Kadencje likwidowanych dowództw upłyną w sześć miesięcy po wejściu w życie ustawy. W czasie pokoju szefowi MON mają podlegać tylko: dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych oraz dowódca Komponentu Wojsk Medycznych. Z kolei Szefowi Sztabu Generalnego WP: dowódca Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych i szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W okresie stanu wojennego lub w czasie wojny całe wojsko będzie podlegało naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych, kandydatem na to stanowisko jest gen. Wiesław Kukuła.

Prezydenccy urzędnicy przekonują, że zmiany te wynikają z doświadczeń ćwiczeń przeprowadzonych w styczniu 2023 r., a także „Zima-17” i „Zima-21”. Po ich wprowadzeniu prezydent wzmocni swoją pozycję. Ale jednocześnie zostanie dokończona reforma systemu kierowania i dowodzenia rozpoczęta przez rząd Zjednoczonej Prawicy w 2018 r., która w pół kroku została wstrzymana.

Dzisiaj nie ma pewności, jak odniesie się do tych propozycji koalicyjny rząd, stąd gest prezydenta.