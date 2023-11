W piątek nie poznamy składu rządu Donalda Tuska. Szymon Hołownia wyjaśnia, dlaczego

Na uwagę, że ktoś może stwierdzić, iż koalicja nie podaje nazwisk ministrów ponieważ nie była się w stanie co do nich porozumieć, Hołownia odparł, że "nie chce być specjalnie obcesowy", ale "nie zastanawiałby się nad tym co ktoś pomyśli lub co powie".

Następnie Hołownia wyjaśnił, że jeśli prezydent Andrzej Duda uważa, że rząd powinien tworzyć Mateusz Morawiecki to "niech Morawiecki pokaże swój rząd, umowę koalicyjną".

- My jesteśmy gotowi, jeśli będzie taka wola, ten rząd pokazać. Jutro pokażemy jak widzimy podział pracy w prezydiach Sejmu i Senatu. Powiemy też co jest priorytetem naszego rządu - dodał.



- A potem - to już wola premiera - będziemy pokazywać skład rządu - podsumował Hołownia.



Lider Polski 2050 mówił też umowa koalicyjna "liczy kilkanaście stron" i "będzie dość szczegółowa". Jak dodał to, co zostało w niej zapisane i co udało się uzgodnić "wystarczy na cztery lata rządzenia".



Szymon Hołownia: Każdy klub powinien mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu

W kontekście składu prezydium Sejmu i tego, czy znajdzie się w nim miejsce dla przedstawiciela Konfederacji, Hołownia odparł, że "jego osobisty pogląd jest taki, że wszystkie ugrupowania, które mają klub w Sejmie, powinny mieć swojego przedstawiciela w prezydium".