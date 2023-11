Pokerowa zagrywka Donalda Trumpa w sądzie

Sondaż dla „New York Timesa” pokazuje, że taka strategia ma spore szanse powodzenia. Wszystko zależy od tego, czy tacy sędziowie jak Engoron nie ugną się pod naciskiem opinii publicznej.

Sondaże na korzyść Trumpa

W 2020 roku Joe Biden wygrał w sześciu „wahających się stanach” (swing states), co zapewniło mu ostateczne zwycięstwo. Jednak teraz w Nevadzie, Arizonie, Pensylwanii, Georgii i Michigan to Trump wyprzedza Bidena o 4–10 pkt proc. Tylko w Wisconsin obecny prezydent wciąż jest górą, ale jedynie o 2 pkt proc.

Głównym powodem jest przekonanie, że polityka obecnego przywódcy uderza w dochody Amerykanów. Dwie trzecie z nich uważa, że „sprawy kraju idą w złym kierunku”. We wspomnianych sześciu stanach tylko 37 proc. pytanych sądzi, że Biden lepiej sobie radzi z gospodarką, podczas gdy 59 proc. wskazuje tu na Trumpa. To szczególnie znaczące, bo właśnie kondycja gospodarcza Ameryki jest wskazywana jako główny temat kampanii przed wyborami za rok. Jednak Trump ma przewagę 12 pkt proc. nad rywalem, gdy idzie o politykę migracyjną, 12 pkt proc. – gdy chodzi o bezpieczeństwo kraju, oraz 11 pkt proc. odnośnie do wojny w Izraelu.

Szczególnie szokujące są dane o preferencjach wyborczych zależnie od płci wyborców. 62 proc. mężczyzn stawia na Trumpa, a jedynie 33 proc. na Bidena. Kobiety, w 2020 roku zasadnicza podpora obecnego przywódcy USA, teraz niemal równo (47 do 46 proc.) rozkładają swoje głosy na obu kandydatów.

Podobnie jest z kolorowymi. Lata ataków na mniejszości narodowe i religijne (np. muzułmanów) spowodowały, że trzy lata temu odwrócili się oni od Trumpa. Teraz jednak aż 22 proc. czarnych jest gotowych na niego oddać głos.