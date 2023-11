Czarzasty: Duda po raz ostatni spłaca zobowiązania wobec PiS. Wątpię, że to mądre

Współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapytany został w rozmowie z RMF FM, czy politykowi Lewicy spodobał się wybór Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na marszałka seniora. - Spodobała mi się nominacja Marka Sawickiego. To ukróca wszelkie dywagacje pod tytułem "polityczne cwaniactwo”, to ukróca spekulacje - powiedział Czarzasty.

Polityk odniósł się także do powierzenia przez prezydenta Andrzeja Dudę misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. - Rozumiem, że prezydent po raz ostatni spłaca zobowiązania wobec formacji, która go desygnowała na prezydenta. Czy to jest mądre? Wątpię - stwierdził. - Czy to wiele zmienia? Wiele nie zmienia. Przedłuża proces o dwa tygodnie, może trzy. Za bardzo się tym nie fascynowałem - dodał. Jak podkreślił współprzewodniczący Lewicy, „bez względu na intencje decyzja prezydenta zaowocuje tym, że wielu cwaniaków zrobi kaskę".

Zapytany, czy jest absolutnie pewien, że Mateusz Morawiecki nie stworzy rządu, Włodzimierz Czarzasty powiedział: "Jestem absolutnie pewien". - Gdyby miał trochę dystansu do siebie i całej tej sytuacji, to by nie przyjął tej nominacji - powiedział.

Czytaj więcej Wybory Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Sawicki marszałkiem seniorem, Morawiecki ma formować rząd Zgodnie z zapowiedzią prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu, które dotyczyło "pierwszego kroku" na drodze tworzenia rządu. Wcześniej "Rzeczpospolita" informowała, że prezydent powierzy misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

Czarzasty: Wprowadzamy zasadę rotacji w dwóch izbach. Będzie dotyczyła również Senatu

Podczas rozmowy poruszono także temat rotacyjnej funkcji marszałka Sejmu. Polityk zapytany został, z czego wynika propozycja jej wprowadzenia – czy z kaprysu oraz ambicji Włodzimierza Czarzastego? - To nie dotyczy wyłącznie Sejmu, zasada rotacji będzie dotyczyła również Senatu. Wprowadzamy zasadę rotacji w dwóch izbach. Po raz pierwszy do 1989-90 roku mamy prawdziwą, mocną, wieloprogramową koalicję - powiedział. - Cztery partie, które mają swoje programy, swoje obszary wpływów. To nie jest łatwa koalicja. Ta zasada w Europie nie jest nową zasadą. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim w połowie kadencji jest zmiana władz, z tego skorzystaliśmy - dodał.