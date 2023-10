Kiedy zbierze się nowy Sejm? Prezydent Andrzej Duda ujawnił termin

Andrzej Duda mówił, iż wszyscy wiedzą, że do tej pory obyczaj był taki, że "tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie, ale zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję (...) albo miało większość, jak to miało miejsce w roku 2015 czy 2019". - Dzisiaj jest inaczej, pierwszy raz mamy sytuację, żeby przed tzw. pierwszym krokiem konstytucyjnym taki był stan., Jest to sytuacja nowa - dodał.



Prezydent podkreślił, że podczas rozmów zadał pytanie "przede wszystkim" przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, czy "są konkretne propozycje co do składu ewentualnego przyszłego rządu, czy mają już zawiązaną koalicję, czy te sprawy są uzgodnione". - Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili i że nie można jeszcze podać konkretnych osób, które będą przedstawiane jako kandydaci na ministrów. Jak widać ta kwestia jest przedmiotem koalicyjnych uzgodnień - poinformował prezydent.



- Na szczęście patrząc na postanowienia naszej konstytucji, również na kalendarz, jest jeszcze czas na to, by w tym zakresie decyzje były podejmowane - zaznaczył.

Znamy termin pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji

- Trwa w tej chwili kadencja poprzedniego, cały czas jeszcze urzędującego parlamentu. Ta kadencja kończy się w niedzielę 12 listopada. Poinformowałem wczoraj przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych nowych, że nie widzę dzisiaj powodu, aby w jakikolwiek sposób tę konstytucyjną czteroletnią kadencję parlamentu skracać - oświadczył w czwartek prezydent. Dodał, że w jego opinii kadencja obecnego Sejmu powinna zostać dokończona.