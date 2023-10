"Taśmy Banasia". Psychoza podsłuchów w NIK

Co jest prawdą?

Wszechobecna inwigilacja w NIK?

W NIK od czasu przyjścia do tej instytucji Mariana Banasia panuje psychoza podsłuchów - zarówno u niego samego i jego otoczenia, jak i osób, które nie były w jego "drużynie". To efekt przeświadczenia prezesa Banasia, że wszystkie jego kłopoty (a nawet słynny reportaż w TVN z 2019 r.) to działanie służb, za sznurki których pociąga nieprzychylny mu Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych.

To powszechne przeświadczenie, że Banaś i jego rodzina są non stop inwigilowani przez służby, doprowadziło do kompromitującej konferencji w lutym 2022 r., kiedy to Marian Banaś ujawnił rzekomy gigantyczny atak hakerski na pracowników Izby przy pomocy Pegasusa, systemu szpiegowskiego CBA.

Czytaj więcej Polityka "Taśmy Banasia": Prezes NIK zabrał głos w sprawie nagrania opublikowanego przez TVP Podsłuchiwanie prezesa NIK, przedstawiciela jedynej instytucji niezależnej w Polsce, organu konstytucyjnego jest przestępstwem, które powinno być ścigane z urzędu. Jest to skandal w skali europejskiej - oświadczył Marian Banaś w sprawie publikacji przez TVP nagrania ze swoim udziałem.

Mówił wtedy, że doszło do 7300 prób ataków hakerskich, a zainfekowanych miało zostać 535 urządzeń używanych w NIK - telefony, laptopy i serwery „na skalę nieznaną od 103 lat” (tyle istnieje NIK).

Jak później nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita”, już organizując słynną konferencję, prezes Banaś miał świadomość, że Citizen Lab nie znalazł śladów szpiegowania telefonów – jego i jego syna - Pegasusem. Mimo to konferencja się odbyła i powtórzono na niej nieprawdziwe tezy.