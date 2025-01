Tomasz Pietryga: Jeńców w tym roku nikt nie będzie brał

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Pieniądze się znajdą. Tusk i Domański nie mają żadnego ruchu Jeśli minister finansów Andrzej Domański nie wypłaci Prawu i Sprawiedliwości pieniędzy, to czeka go w przyszłości Trybunał Stanu - uważa były premier Mateusz Morawiecki, komentując poniedziałkową decyzję PKW w sprawie sprawozdania partii Jarosława Kaczyńskiego.

Dlaczego Donald Tusk i Jarosław Kaczyński są do siebie podobni

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński są do siebie politycznie podobni. Obaj, mimo diametralnych różnic, pochodzą z tego samego pokolenia politycznego, obu ukształtował mentalnie PRL. Obaj, w swoich działaniach, uznają prymat polityki nad prawem. Najpierw jest polityka, która kreuje prawo. Prawo nie może być natomiast przeszkodą w realizowaniu politycznych celów, jeżeli ma się do tego demokratyczną legitymację. Jeżeli popatrzymy w przeszłość, Jarosław Kaczyński rozpoczął podbój wymiaru sprawiedliwości, którego skutkiem jest trwający do dziś kryzys ustrojowy, nie licząc się z żadnymi kosztami politycznymi, wizerunkowymi czy prawnymi.

Walec, który ruszył w 2015 r., przeorał w ciągu kilku lat wszystkie instytucje sądowe i doprowadził do resetu sędziowskich elit. Kaczyńskiego nie zatrzymała ani Bruksela, ani europejskie sądy. Zrobił to prezydent Andrzej Duda, wetując pakiet ustaw sądowych, które domykały system. Chodziło wtedy o całkowity reset Sądu Najwyższego. Był to punkt zwrotny, pozwalający „staremu” SN podjąć próby neutralizacji działań PiS. Uchwały tego sądu zapoczątkowały m.in. demontaż Izby Dyscyplinarnej SN i podmyły fundamenty KRS.

Strategicznym celem Tuska jest maksymalne osłabienie zdolności politycznych przeciwnika

Donald Tusk idzie podobną drogą, tyle że pod sztandarem pozbycia się zła, które zostawił po sobie PiS. I nie bierze jeńców. Bo strategicznym celem jest maksymalne osłabienie zdolności politycznych przeciwnika, tak aby nigdy już nie wrócił do władzy. W tym sensie to walka na śmierć i życie. Zarzuty dla kilku działaczy PiS czy ściganie Marcina Romanowskiego mogą przynieść jedynie chwilowy polityczny bonus. Odebranie subwencji i dotacji to strukturalne uderzenie w partię Kaczyńskiego, realny cios w jej operacyjność polityczną. Dlatego Tusk nie cofnie się w tej sprawie, mimo wyroku i uchwały PKW.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Co dalej z pieniędzmi dla PiS? Minister finansów w prawnym potrzasku Minister finansów został postawiony w trudnej sytuacji. Jeśli nie wypłaci PiS pełnej dotacji, narazi się na odpowiedzialność karną i cywilną. Wypłata pieniędzy też może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

Formalizmy zatrzymają wypłatę. Będzie balansowanie na granicy prawa, tak jak np. w przypadku prokuratury czy niepublikowania wyroków TK.