Wstrzymać pomoc UE dla Palestyny? Zbigniew Rau: To by było niestosowne

- Ja po stosownych konsultacjach, które odbyłem przedwczoraj i wczoraj, w tym także z moim odpowiednikiem z Autonomii Palestyńskiej, z moim odpowiednikiem z Jordanii, stoję na stanowisku, że byłoby rzeczą wyjątkowo niestosowną ograniczenie bądź nawet zawieszenie tego typu pomocy, bo to by doprowadziło - co do tego wśród umiarkowanych państw Bliskiego Wschodu nie ma wątpliwości - do destabilizacji sytuacji politycznej na Zachodnim Brzegu, co ułatwiłoby dekompozycję tego regionu ze względu na aktywne wspieranie - tego trzeba unikać - z jednej strony Hamasu, a z drugiej strony w dalszej konsekwencji doprowadziłoby - na co mój odpowiednik jordański zwracał uwagę - do fali emigracyjnej, która by dotknęła jego państwo, już dotknięte przyjęciem bardzo istotnej liczby imigrantów chociażby z Syrii - dodał minister spraw zagranicznych.

Atak Hamasu na Izrael

Według strony izraelskiej, w atakach Hamasu na Izrael zginęło ponad 1000 osób. Według resortu zdrowia Gazy, w odwetowych atakach Izraela zginęło co najmniej 830 Palestyńczyków. Po obu stronach wśród zabitych są dzieci.