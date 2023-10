List do samorządowców firmuje pełnomocnik ds. reparacji, wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Do listu przypominającego szacunki dotyczące roszczeń z okresu II wojny dołączony jest projekt uchwały, w której znajduje się stwierdzenie, że samorząd ma prawo domagać się „jednoznacznego przyjęcia przez rząd RFN odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej oraz finansowej za zniszczenia”.

Czytaj więcej Historia świata Były ambasador Niemiec o reparacjach: Ziemie odzyskane to część zadośćuczynienia za wojnę Gdy idzie o reparacje w ścisłym znaczeniu tego słowa, a więc fundusze lub aktywa przekazane polskiemu państwu, kolejne niemieckie rządy zawsze stały na stanowisku, że ta kwestia jest z punktu widzenia prawnego i politycznego zamknięta - mówi były ambasador Niemiec w Polsce w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim.

Mularczyk w piśmie do samorządów sam formułuje ich oczekiwania wobec rządu, którego jest przecież członkiem. W projekcie uchwały znajduje się bowiem taki passus : „Rada (…) oczekuje też od rządu RP stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od Rządu RFN odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego”. Okazją do napisania listu stała się kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, chociaż do niektórych samorządów trafia on teraz.

Na Mazowszu rozsyła je wojewoda Tobiasz Bocheński, który do pakietu MSZ dołączył własny list, przypomina w nim m.in. o raporcie, w którym oszacowane zostały roszczenia wobec Niemców. – Inicjatywa ta jest elementem wieloaspektowego nacisku pochodzącego z Polski, jak i opinii międzynarodowej na Niemcy w celu zmiany obecnego stanowiska Republiki Federalnej Niemiec odmawiającego Polsce reparacji, co jest niedopuszczalne – poinformowała nas Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy wojewody.

„Działanie pełnomocnika jest realizacją woli Sejmu RP wyrażoną w uchwale z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz Rady Ministrów zawartą w uchwale nr 51 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej” – tłumaczy „Rz” Biuro Prasowe MSZ.