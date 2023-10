Prezydent Słowacji Zuzana Čaputová zwróciła się w poniedziałek do Fico z prośbą o próbę utworzenia rządu koalicyjnego. Ma na to czas do 16 października.

- Decyzja w tej sprawie powinna odzwierciedlać wynik ostatnich wyborów parlamentarnych i podążać za wynikami rozmów w sprawie utworzenia rządu, które toczą się obecnie – powiedział Martin Strižinec, rzecznik Čaputovej.

Zdaniem prezydent Čaputovej zatwierdzenie pakietu pomocy wojskowej przez obecny ustępujący rząd stworzyłoby ryzykowny precedens dla kolejnych rządów po kolejnych wyborach.



Prezydent Słowacji: Pomoc dla Ukrainy powinna być kontynuowana

Mimo wstrzymania pomocy ze względu na tworzenie się rządu, którego kurs będzie prawdopodobnie diametralnie odwrotny od tego, który reprezentuje odchodzący gabinet, prezydent Słowacji stwierdziła w czwartek, że pomoc dla Ukrainy powinna być kontynuowana.



"Szanuję wynik wyborów parlamentarnych i negatywną opinię na ten temat (pomocy dla Ukrainy - red.) w partii prowadzącej rozmowy koalicyjne. Jednak każda słowacka administracja powinna zrozumieć, że chodzi w równym stopniu o bezpieczeństwo Ukrainy, jak i Słowacji" - napisała Čaputova.