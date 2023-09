Karol III w Paryżu. Zawiedziona brexitem Wielka Brytania chce zbliżyć się do UE

Wielka Brytania zawiedziona brexitem

W Londynie żywa jest chęć poprawy relacji z Francją, bo kraj jest zawiedziony brexitem i chce zbliżenia z Unią. 60 proc. ankietowanych Brytyjczyków mówi, że rozwód z Brukselą był błędem, 10 proc. uważa, że to jest sukces, a 30 proc. wierzy, że takim sukcesem okaże się w długim okresie. Co prawda brytyjska gospodarka nie runęła, ale zamiast obiecanej ekspansji zaczęła zwalniać. Nie udało się też utrzymać wysokiego poziomu inwestycji zagranicznych i opanować masowej imigracji. A przyszłość Szkocji i Irlandii Północnej pozostaje niepewna.

Tyle jest powodów, aby zawrzeć nowe porozumienie o współpracy między Londynem i unijną centralną. To, jeśli wierzyć sondażom, będzie już jednak zadanie dla Partii Pracy. Przed wyborami w przyszłym roku może ona liczyć na 45 proc. głosów wobec 26 proc. dla torysów. Lider laburzystów Keir Starmer we wtorek został więc przyjęty w Pałacu Elizejskim przez Emmanuela Macrona i zapowiedział, że będzie chciał zrewidować umowę, jaką zawarł Boris Johnson. Podkreślił jednak, że Wielka Brytania nie wróci ani do unii celnej, ani do jednolitego rynku, a tym bardziej nie stanie się znowu członkiem UE.

W czasach gdy wojna znów wróciła do Europy, a relacje między Paryżem i Berlinem są chłodne, Macron pozytywnie odnosi się do takiej wizji. Przed Karolem III rozwinął więc czerwony dywan. Monarcha w środę uczestniczył z prezydentem w ceremonii ponownego zapalenia ognia na Grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym. Wieczorem na jego cześć wydano kolację w Pałacu Wersalskim z udziałem czołowych brytyjskich i francuskich artystów, w tym Micka Jaggera, Hugh Granta czy Kena Folletta. W czwartek, po raz pierwszy w historii, król Anglii wystąpi przed francuskim Senatem. A wizytę zakończy w Marsylii, gdzie będzie także Franciszek.