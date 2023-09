700 lat za kratkami. Cena za szturm na Kapitol Stanów Zjednoczonych

Kilkanaście osób, głównie członkowie ekstremistycznych bojówek, którzy wiedli prym 6 stycznia 2021 r., tak jak Tarrio zostało skazanych za wywrotowy spisek – przestępstwo, które w amerykańskim sądzie federalnym ostatni raz zostało udowodnione w latach 90.

Tarrio i dziesiątki osób uznanych za winne w ataku na Kapitol, w czasie przesłuchań i rozpraw próbowali winę zrzucić na Trumpa. – Miałem pewne obiekcje co do wyników wyborów. Ale to, co słyszałem w mediach, które oglądałem, potwierdzało moje obawy – powiedział w sądzie, przepraszając funkcjonariuszy porządku.

Obrońca Tarrio stwierdził podczas rozprawy, że jego klient stał się „kozłem ofiarnym Donalda Trumpa i innych członków władzy”. Prawnik innego Proud Boysa Josepha Biggsa argumentował, że Trump oszukał ich. – Liczymy na to, że wiara w słowa prezydenta i podążanie za jego apelami powinno stanowić okoliczności łagodzące – powiedział obrońca Zachary’ego Rehla.

Lider Proud Boys Henry Tarrio (z lewej) i Joseph Biggs (z prawej) podczas wiecu „The End Domestic Terrorism” w Tom McCall Waterfront Park w Portland w stanie Oregon, sierpień 2019 r. Foto: John Rudoff / AFP

Donald Trump, którego w najbliższych miesiącach też czeka kilka rozpraw sądowych, nie usłyszał formalnych oskarżeń o namawianie ludzi do ruszenia na Kapitol, ale jest to oskarżenie, na podstawie którego kontrolowana wówczas przez demokratów Izba Reprezentantów postanowiła go impeachować w 2021 r.

Nie jest oskarżony o wywrotowy spisek jak Tarrio i inni, ale usłyszał podobne zarzuty w Georgii – za próby ingerencji w wyniki wyborów prezydenckich w 2020 r. Usłyszał też zarzuty, które przedstawiono wielu uczestnikom ataku na Kapitol, a mianowicie posądzany jest o utrudnianie postępowania urzędowego, czyli zatwierdzenia przez Kongres głosów elektorskich, co miało miejsce 6 stycznia.