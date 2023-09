Ursula von der Leyen: rządy prawa to spoiwo, które łączy kraje Unii

Kluczem do trwałego wyrwania Wspólnoty z marazmu gospodarczego ma być poprawa konkurencyjności jej gospodarki. To zadanie KE chce przekazać w wyjątkowo fachowe ręce: byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, który swoją słynną zapowiedzią z lipca 2012 roku, że „zrobi wszystko co konieczne”, aby uratować euro, zapobiegł rozpadowi unii walutowej. Teraz ma on przygotować raport, w którym wskaże, „wszystko, co konieczne”, aby postawić Unię na nogi.

Elementem tej przebudowy ma być obniżenie cen energii poprzez wspólny jej zakup przez kraje członkowskie. To wypróbowany sposób na obniżenie inflacji. Reforma ma też objąć rynek pracy. Dziś dwie trzecie unijnych firm przyznaje, że nie może znaleźć specjalistów od IT, a trzy czwarte małych i średnich przedsiębiorstw narzeka na brak wykwalifikowanych pracowników w ogóle.

Kryminalista Putin

Ponieważ jednak nie da się w krótkim czasie zapobiec starzeniu się europejskich społeczeństw, elementem przełamania tego problemu musi być polityka migracyjna. Zdaniem von der Leyen ostatni pakiet migracyjny zapewnia odpowiednią równowagę między napływem potrzebnych pracowników a zabezpieczeniem granic. Jego elementem jest porozumienie z Tunezją w sprawie współpracy w zwalczaniu gangów przemytników. Takie umowy Bruksela zamierza uzgadniać z kolejnymi krajami.

Ale optymizm przewodniczącej KE można podać w wątpliwość, bo do włoskich wybrzeży dociera teraz rekordowa liczba nielegalnych imigrantów na tratwach właśnie z Tunezji. To jeden z punktów, które wytknął von der Leyen występujący w imieniu klubu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) Ryszard Legutko. Jego zdaniem Unia w ogóle znajduje się w złej kondycji. Polak wrócił do zarzutu, że system wiązania wypłaty środków z funduszu odbudowy z przestrzegania rządów prawa jest nielegalny, bo decyzje w tej sprawie, jak w sprawie podatków, powinny zapadać jednomyślnie.

Ale w tak ostrej krytyce von der Leyen był odosobniony. Lider Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Manfred Weber jasno poparł pryncypialne podejście Niemki w sprawie rządów prawa. Z kolei występująca w imieniu socjalistów Iratxe Garcia Perez roztoczyła śmiałą wizję „kryminalisty Putina”, który „kończy swoje dni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”. Jak miałby tam trafić, nie sprecyzowała.