Lider współtworzącej Konfederację partii Nowa Nadzieja ocenił, że minister aktywów państwowych, były wicepremier "Jacek Sasin wydał 70 mln zł na wybory, które się nie odbyły, ale okazuje się, że to był tylko wierzchołek góry lodowej". - Z tego raportu (NIK - red.) wynika, że wydaliśmy 7 miliardów złotych na puste łóżka covidowe, na których nikt nie leżał, wydaliśmy 600 milionów złotych na puste szpitale tymczasowe, w których nikt nie leżał, rozdawano lekką ręką dodatki covidowe - powiedział Sławomir Mentzen.

- Ja byłem w szoku, jak przeczytałem, że na jednego pacjenta covidowego przypadały 33 osoby z dodatkami covidowymi. Na jedno łóżko covidowe przypadało 23 lekarzy z dodatkami covidowymi. Na to szły miliardy złotych - dodał.

Sławomir Mentzen pyta o zmarnowane pieniądze na szczepionki na COVID-19

- Z raportu wynika też, że państwo polskie w ogóle nie było przygotowane do drugiej fali wirusa, która przyszła jesienią 2020 roku - podkreślił Mentzen. Gdy w Polsce odnotowano pierwszy przypadek SARS-CoV-2, a następnie COVID-19, ministrem zdrowia był Łukasz Szumowski, poseł klubu PiS, który w sierpniu 2020 r. podał się do dymisji i został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego, który niedawno stracił stanowisko. Na podstawie danych o tygodniowych wzrostach liczby wykrywanych w Polsce przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 można stwierdzić, że tzw. druga fala rozpoczęła się w drugiej dekadzie września 2020 r.

- Bardzo ważne jest, że to wszystko to też tylko wierzchołek góry lodowej. Przecież nie wiemy jeszcze, nie mamy policzone, ile wydaliśmy na szczepionki, których nikt nie przyjął, gdzie też pieniądze zostały zmarnowane - powiedział Sławomir Mentzen, odnosząc się do faktu, że Polska zamówiła ponad 200 mln dawek szczepionek na COVID-19, a do tej pory - według danych rządowych - wykonano w Polsce 58 mln szczepień, zaś dwie dawki przyjęło 19,7 mln osób. W tygodniu kończącym się 12 września w Polsce wykonywano średnio 35 szczepień na COVID-19 na dobę.



Mentzen: Za nadmiarowe zgony odpowiada rząd

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen był też w Radiu Zet pytany, czy to rząd i PiS odpowiadają za nadmiarowe zgony. - Oczywiście, że rząd odpowiada za nadmiarowe zgony, ale nie tylko rząd. Przecież rząd to był tylko jeden z trybików w tej całej maszynie robienia w Polsce cyrku. Przecież tę ustawę covidową, która umożliwiła to wszystko, o której od samego początku mówiliśmy, że jest nielegalna - z raportu NIK-u również wynikało, że ta ustawa jest niekonstytucyjna - tylko i wyłącznie Konfederacja była przeciwko tej ustawie. Wszystkie pozostałe partie polityczne ją popierały, przykładając rękę do tego, co się działo przez kolejne lata - odparł Mentzen.