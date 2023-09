"Vasudhaiva Kutumbakam” – te dwa słowa oddają głęboką filozofię. Oznaczają, że „świat jest jedną rodziną”. Jest to wszechogarniająca perspektywa, która zachęca nas do postępu jako jedna uniwersalna rodzina, wykraczająca poza granice, języki i ideologie. Podczas indyjskiej prezydencji G20 przełożyło się to na wezwanie do postępu skoncentrowanego na człowieku.