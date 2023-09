Ben Wallace zrezygnował z funkcji ministra obrony. W tle incydent dyplomatyczny z USA

Ben Wallace został oskarżony o sprowokowanie incydentu dyplomatycznego z rządem USA po tym, jak zagroził anulowaniem zamówienia na amerykańskie śmigłowce wojskowe, które miały trafić do brytyjskich sił specjalnych.

Były sekretarz obrony zgłosił to bezpośrednio w Pentagonie w zeszłym miesiącu. Według dziennika "The Times", spór, w który zaangażowani byli ambasadorowie Wielkiej Brytanii i USA, zmusił Downing Street do interwencji w celu złagodzenia napięcia.

Ben Wallace liczył na poparcie USA w sprawie jego kandydatury w NATO

Wallace, który oficjalnie zrezygnował ze stanowiska sekretarza obrony 31 sierpnia, miał nadzieję zastąpić Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO. W czerwcu Wallace przyznał, że jego kampania na stanowisko szefa NATO zakończyła się niepowodzeniem po tym, jak prezydent USA Joe Biden odmówił poparcia jego kandydatury. W zeszłym miesiącu Wallace publicznie wyraził swoje rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony Białego Domu.

"The Times" informuje, że w ostatnich tygodniach pełnienia funkcji sekretarza obrony Wallace próbował anulować wielomiliardową umowę na zakup helikopterów wojskowych Chinook. Kontrakt przewiduje zakup 14 śmigłowców dalekiego zasięgu Chinook H-47 produkowanych przez Boeinga. Pierwszy z nowych śmigłowców ma zostać dostarczony do 2026 roku.