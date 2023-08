PiS wraca do lex Tusk. Czy komisja ruszy przed wyborami?

Bruksela apeluje: nie wdrażajcie lex Tusk przed wyborami

Członkowie komisji mają miesiąc na zdobycie certyfikatu dostępu do dokumentów niejawnych, w tym klauzuli „ściśle tajne” – jeśli go nie posiadają. W ciągu 14 dni od wyboru przewodniczącego powinni opracować regulamin komisji. Komisja zwróci się do służb i urzędów o dokumenty. Później będzie mogła rozpocząć przesłuchania świadków.

Bruksela apeluje o niewdrażanie lex Tusk przed wyborami, nawet z poprawkami Andrzeja Dudy, które Sejm uchwalił, a prezydent podpisał na początku sierpnia. – Nawet po wprowadzeniu poprawek z ulepszeniami, i tak nowe przepisy budzą poważne zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z prawem UE, jeśli komisja zacznie działać, a jej procedury rozpoczną się w kontekście nadchodzących wyborów – oświadczył we wtorek Christian Wigan, rzecznik Komisji Europejskiej.

KE już w czerwcu rozpoczęła procedurę przeciwnaruszeniową w tej sprawie. Jeśli Polska nie wstrzyma lex Tusk, Bruksela może skierować do TSUE wniosek o tymczasowe zawieszenie nowego prawa.

