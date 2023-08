Komisja ds. rosyjskich wpływów z dziewięcioma nominatami klubu PiS

PiS zgłosił marszałek Sejmu do komisji ds. wpływów dziewięciu kandydatów czyli pełny skład - dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Trzymał go w tajemnicy we wtorek, do późnych godzin wieczornych.