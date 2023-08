Rumunia pustoszeje. W zastraszającym tempie

Stać w długich kolejkach było warto. Do ostatniego dnia lipca Rumuni masowo dobijali się do punktów spisu powszechnego, bo tym, którzy się tu nie zarejestrowali, groziła kara 3 tysięcy lei (około 600 euro). To dużo w kraju, gdzie średnie uposażenie netto wynosi ok. 4 tysięcy lei. Spis przyniósł jednak zaskakujące dane. Okazuje się, że na Zachód wyjechało przeszło 5 milionów Rumunów, dużo więcej, niż do tej pory sądzono (3,5 mln).

W kraju pozostało tylko 19,4 mln mieszkańców. To już niewiele więcej niż w Holandii (17,5 mln), kraju, który jest pięciokrotnie mniejszy.

Masowe wyjazdy zaczęły się zaraz po upadku brutalnego reżimu Ceausescu. Jednak wielka fala wyjazdów ruszyła w 2007 roku, kiedy Rumunia przystąpiła do UE. Tylko w tym jednym roku kraj stracił blisko 600 tysięcy mieszkańców.

Decyzja o przyjęciu Rumunii do Unii miała charakter wysoce polityczny. Zależało na tym przede wszystkim Jacques’owi Chiracowi. Uważany (podobnie jak Bułgaria) za przyjazny Francji kraj miał w opinii prezydenta nieco zrównoważyć poszerzenie trzy lata wcześniej Wspólnoty o państwa Europy Środkowej, co z perspektywy Paryża umacniało wpływy Niemiec. Jednak Komisja Europejska żywiła wówczas wątpliwości, na ile rumuńska gospodarka zdoła oprzeć się konkurencji jednolitego rynku i czy skuszeni lepszym życiem na Zachodzie Rumuni masowo nie wyjadą z kraju.