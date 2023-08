Xi Jinping niespodziewanie opuścił kluczowe wydarzenie BRICS. Nikt nie mówi dlaczego

- Wygląda na to, że coś odciągnęło Xi od spotkania. Mógł to być problem zdrowotny lub pilna sprawa, która wymagała jego interwencji" - powiedział Brian Hart z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. - Możliwe jest również, że Xi pominął to wydarzenie z innego powodu - być może w odpowiedzi na wydarzenia na szczycie - dodał.

Chińskie media państwowe i dyplomaci nie przedstawili żadnego wyjaśnienia nieobecności Xi. Zamiast tego "posunęli się nawet tak daleko, że pozornie próbowali ukryć nieobecność Xi" - powiedział Hart.

W raporcie państwowej agencji informacyjnej Xinhua nie wspomniano o nieobecności Xi - ani o tym, że jego przemówienie wygłosił Wang, minister handlu.

Eksperci twierdzą, że Pekin prawdopodobnie nigdy nie wyjaśni, dlaczego Xi nie pojawił się na spotkaniu.

- Komunistyczna Partia Chin nie czuje się zobowiązana do wyjaśnienia, dlaczego jej minister spraw zagranicznych został zastąpiony lub jej najwyższy przywódca nie pojawił się na Forum Biznesowym BRICS. Wszystko może być tajemnicą państwową - powiedziała Glaser.