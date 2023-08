Wielkie rozszerzenie BRICS. Nie wszyscy go chcą

To bardzo różnorodne towarzystwo. Państwa biedne i bogate, bardzo ludne (Indonezja, Bangladesz, Nigeria, Wietnam) i o niewielkiej liczbie ludności (Bahrajn, Kuwejt, Honduras). Sporo z nich to regionalni liderzy. Niektórzy stronią od jednoznacznie amerykańskiej polityki (Maroko, Senegal, Nigeria, Indonezja, Wietnam), a niektórzy sprytnie balansują między Zachodem a Chinami i Rosją (zwłaszcza monarchie z Półwyspu Arabskiego). Są wśród nich także bliscy sojusznicy Rosji i Chin, izolowani przez Zachód, zwłaszcza Białoruś i Iran, co ważne szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie.

Nie wszyscy są za megarozszerzeniem BRICS

Jak mogłaby brzmieć nazwa poszerzonej grupy? Jeżeli zachowano by dotychczasową zasadę – pierwsza litera kraju w wersji angielskiej – to do BRICS trzeba by dodać na przykład BAVCHSMANESUBKIPKEBBTIV. I to na początek, po przyjęciu 23, które już złożyły wniosek.

Stosunek do megarozszerzenia dzieli jednak BRICS. Czołowy portal południowoafrykański Daily Maverick dowiedział się z „oficjalnych źródeł” we władzach swojego kraju, że po jednej stronie są Chiny wspierane przez również autokratyczną Rosję. Po drugiej – demokratyczne Indie i Brazylia. RPA balansuje.

Przed johannesburskim szczytem rozegrała się „walka między Nowym Delhi a Pekinem” w sprawie rozszerzenia – podkreślił prestiżowy brytyjski dziennik „Financial Times”.

Dla Indii BRICS staje się „grząskim gruntem”, napisał czołowy indyjski dziennikarz ekonomiczny T. N. Ninan. Jego zdaniem ma być narzędziem chińskiego nacisku na Amerykę i alternatywą dla Zachodu. A to nie jest w interesie Indii. Na dodatek trudno sobie wyobrazić, dodał Ninan, by pomysły nowej bricsowej waluty czy wzmocnienia chińskiego juana podobały się Indiom. To wszystko służy przede wszystkim Pekinowi.

Jeżeli premier Modi zgodziłyby się na rozszerzenie, to na pewno nie o państwa antyzachodnie. Prezydent Lula wspominał o możliwości przyjęcia sąsiadów Brazylii – Argentyny i Wenezueli, a także głównych arabskich graczy – Arabii Saudyjskiej i ZEA.