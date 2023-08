Kreml nie zgadza się z jakimikolwiek opiniami, że Putin unika udziału w szczycie BRICS z powodu nakazu MTK. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył informacjom Ramaphosy zawartym w poufnym oświadczeniu, że Rosja postrzegałaby aresztowanie Putina jako "wypowiedzenie wojny".

Sam Putin powiedział dziennikarzom 29 lipca, że nie sądzi, by jego obecność była "ważniejsza niż obecność w Rosji".

Niezależnie od motywów, nieobecność Putina na szczycie nie jest korzystna dla Moskwy. Rosja kontynuuje kampanię PR, która przedstawia Rosję jako zdecydowanie antykolonialną potęgę, która wspiera bardziej sprawiedliwy i równy porządek świata.

Rosja chce sprzeciwić się dominacji USA

W niedawno opublikowanym wywiadzie rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow przedstawił główne punkty rozmów. - Z pewnością zgadzam się, że koncepcja zachodniej dominacji promowana przez Stany Zjednoczone i podległe im kraje nie zapewnia harmonijnego rozwoju całej ludzkości - powiedział.

- Wręcz przeciwnie, musimy poradzić sobie (z) niekończącym się dążeniem zachodniej mniejszości do ekspansji militarnej, politycznej, finansowej i gospodarczej. Ich hasła zmieniają się: promują globalizację, a następnie westernizację, amerykanizację, uniwersalizację, liberalizację itp. Ale istota pozostaje ta sama - dążą do podporządkowania sobie każdego niezależnego gracza i zmuszenia go do gry według zasad korzystnych dla Zachodu - mówił Ławrow.