PiS stawia na bezpieczeństwo i finalizuje listy

Listy mają być gotowe najpewniej na przełomie sierpnia i września. Później PiS planuje dużą konwencję – jako start jesiennej części kampanii. Podobne konwencje na start jesieni szykują wszystkie partie.

Wybory parlamentarne 2023: Co z głosowaniem Polonii?

W tle politycznej gorączki trwa dyskusja dotycząca samego głosowania, a przede wszystkim – kwestii głosowania Polonii. Środowiska polonijne od miesięcy alarmują, że po zmianach w prawie i nowym systemie liczenia głosów przeliczanie znacznie się wydłuży. Komisje za granicą mają tylko dobę na ich zliczenie, a te, które nie zostaną policzone, uznane będą za niebyłe. Dodatkowo, w tym roku komisje będą liczyć też głosy w referendum, co wydłuży jeszcze cały proces. W wyborach do Sejmu głosy Polonii dolicza się do okręgu warszawskiego, gdzie kandydują m.in. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, a kandydatem paktu senackiego jest prof. Adam Bodnar. Wszystko zależy od liczby komisji wyborczych, a to z kolei – od MSZ. W Sejmie w ubiegłym tygodniu o głosy Polonii pytali przedstawicieli rządu Adrian Zandberg i Paulina Matysiak z partii Razem.

– Wiadomo tylko, że będzie więcej komisji poza Polską. Ale przedstawiciele rządu w trakcie obrad Komisji Łączności z Polakami za Granicą przekazali, że jest problem z obsadzeniem niektórych. Jednak mimo naszych próśb o sprecyzowanie, gdzie ten problem występuje, rząd takich informacji nie udzielił. Ogólnie bardzo niewiele wiadomo, a czasu jest coraz mniej do wyborów – mówi nam Paulina Matysiak. – Tak naprawdę to kwestia największych komisji poza Polską, gdzie obłożenie jest największe. Głosy w referendum mogą spłynąć później, ale do Sejmu i Senatu jest tylko doba na ich przeliczenie. Nie można tego problemu bagatalizować. Chcemy o tym konstruktywnie porozmawiać – mówi nam Matysiak.