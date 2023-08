Hasło PiS. Kaczyński: Bezpieczna przyszłość Polaków

- Nasze hasło to "Bezpieczna przyszłość Polaków" - oświadczył Jarosław Kaczyński. - Co to znaczy "bezpieczna"? Jest wiele rodzajów bezpieczeństwa - dodał w oświadczeniu. - Pierwsze bezpieczeństwo - dziś szczególnie aktualna sprawa - to bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. Czynimy wszystko - i to skutecznie - by to bezpieczeństwo stale rosło, przede wszystkim rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju i w powojennej Europie naszą armię - przekonywał.

Prezes PiS mówił, że polska armia ma "w krótkim czasie osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej" armii na kontynencie. - Bo niestety jeżeli chodzi o lotnictwo to tak nie będzie - dodał. Ocenił, że rozwój armii to podstawowa przesłanka bezpieczeństwa. Podkreślając wagę sojuszy wicepremier powiedział, że "bronieni przez sojuszników są tylko ci, którzy sami się bronią".

Jarosław Kaczyński odniósł się też do ogrodzenia na granicy Polski z Białorusią. Zapowiedział, że "ono jeszcze może będzie rozbudowywane". Dodał, że w tym rejonie koncentrowane są wojska. - Reagujemy na obecność Grupy Wagnera na Białorusi - mówił.

Kaczyński o nielegalnej imigracji

Wicepremier przekonywał, że innym zagrożeniem jest nielegalna imigracja, "wielka ilość ludzi, którzy przybywają tutaj nie po to, żeby pracować, tylko po to, żeby korzystać z pomocy socjalnej, a z drugiej strony po to, żeby to bezpieczeństwo podważać". Zaznaczył, że "niektórzy robią to w sposób zorganizowany". Jarosław Kaczyński powiedział, że "jak to wygląda" można było zobaczyć ostatnio obserwując "to, co działo się we Francji, a w szczególności w Paryżu.



Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 15 października 2023 r. 8 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.