"W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kandydowania jako lidera listy Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w okręgu 14 (Nowy Sącz) przez prof. Jana Hartmana niniejszym chciałbym stanowczo poinformować, iż prof. Jan Hartman nie będzie liderem listy w niniejszym okręgu, podobnie jak również nie będzie kandydował w żadnym z okręgów list Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku" - czytamy w tekście.

Pytana o powody decyzji w sprawie Hartmana Żukowska napisała: "Oddaliśmy się wnikliwej refleksji w tej sprawie".

Hartman: Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila

Szczegółów nie podano. W ostatnim czasie Hartman napisał w mediach społecznościowych: "Do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze trolli: Tak! Pedofile też mają prawa! Jak wszyscy inni przestępcy! Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila!".

Wpis wzbudził falę komentarzy. W środę wieczorem Jan Hartman napisał na platformie X, że "nie wolno piętnować, czyli stygmatyzować przestępców, bo to narusza ich prawa, stanowiąc zachętę do bezprawnych działań wobec nich". Dodał, że przestępców "trzeba potępiać i karać, a nie piętnować" i że "dotyczy to nawet zabójców". W kolejnym wpisie zaznaczył, że pedofilów nie należy piętnować, lecz "potępiać, sądzić, karać, resocjalizować".