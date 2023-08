Fanatyk podbija Argentynę. Jego plan? Zlikwidować struktury państwa

Argentyńczycy, z których 40 proc. żyje w nędzy, w większości obwiniają za to wszystko obecnego prezydenta Alberto Fernandeza. To już ósmy przywódca kraju odwołujący się do idei Juana Perona, który sprawował rządy w latach 1946–1955 i 1974–1975. Chodzi o generała głoszącego mieszankę haseł nacjonalistycznych i socjalnych, co zapoczątkowało tragiczną spiralę upadku gospodarczego kraju, niegdyś czerpiącego zamożność z eksportu żywności.

Tym razem peroniści wystawili kandydaturę ministra gospodarki Sergio Massa, ale w kraju o wciąż bardzo silnych nastrojach lewicowych dostał on jedynie 27 proc. głosów. Załamanie kondycji gospodarczej w najbliższych tygodniach zapewne odbierze mu jeszcze więcej zwolenników. W ostatnich wyborach w 2019 roku peroniści mieli dwa razy większy elektorat. Coraz mniej Argentyńczyków wierzy też w umiarkowaną prawicę. Jej przedstawiciel, Mauricio Macri, jako prezydent przed 2019 r. starał się wprowadzać stopniowo reformy rynkowe, krok po kroku demontować peronizm. Jednak naród odczuł wtedy przede wszystkim koszty zmian, bo korzyści miały przyjść później. I zraził się. Teraz więc faworytka Macri, była ministra spraw wewnętrznych Patricia Bullrich, przekonała do swojego programu wzmocnienia bezpieczeństwa kraju ledwie 28 proc. głosujących.

Javier Milei z pewnością nie chce działać stopniowo. Zapowiada likwidację głównych ministerstw. Ma też zniknąć bank centralny, bo walutą kraju stanie się dolar. Edukacja czy ochrona zdrowia zostaną oddane w ręce prywatne. Milei zapowiada, że nie wprowadzi nowych podatków, a stare radykalnie ograniczy. Będzie to możliwe, bo zlikwiduje wszelkie wsparcie społeczne. W kraju zostanie co prawda wprowadzony zakaz przerywania ciąży, ale Argentyna przestanie martwić się o przeciwdziałanie zmianie klimatu.

– Musimy pogonić całą tę klasę polityków – powtarzał Milei w czasie prowadzonej w stylu amerykańskim kampanii.

W kraju, gdzie prawo do głosowania uzyskuje się w wieku 16 lat, posłuch znalazł przede wszystkim wśród młodzieży, która nie widzi dla siebie perspektyw. Ale kandydat, który założył partię La libertad avanza (Wolność idzie naprzód), trafia też do starszego pokolenia, które tęskni za rzekomą stabilnością z czasów wojskowej dyktatury. Dlatego na kandydatkę na wiceprezydenta wybrał sobie wywodzącą się z rodziny mundurowych Victorię Villaruel.