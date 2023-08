Nitras przemawiając do wyborców w Opolu stwierdził, że wybory parlamentarne będą wyborami, których stawką będzie wolność.

Reklama

Sławomir Nitras o Kaczyńskim: Prawo nie może się ograniczać do prawa chodzenia do lasu

- Jarosław Kaczyński myśli, że jak rzuci nam ochłap w postaci prawa chodzenia na grzyby, to jest to prawo, które zastąpi nam wszystkie inne prawa. W XXI wieku społeczeństwo świadome, wyedukowane, nie może ograniczać się do posiadania prawa chodzenia do lasu, na grzyby, po chrust. Ma prawo do wiedzy, ma prawo do opieki medycznej, ma prawo do szacunku, ma prawo do bycia obywatelem. I w tej sprawie są wolne wybory - stwierdził nawiązując do weekendowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Polscy grzybiarze wysyłają w świat towar za miliardy Eksport grzybów z Polski przyniósł w tym roku miliard złotych w ciągu pierwszych pięciu miesięcy. W ubiegłym roku był wart 2,5 mld zł.

- To, że możemy sobie spokojnie wejść do lasu, to nie jest tak wszędzie, w wielu krajach lasy są w rękach prywatnych lub we władaniu korporacji. My tę wolność mamy, chodzimy na grzyby do lasu, chodzimy, aby wypocząć. To jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności odebrać - mówił w niedzielę w Chełmie prezes PiS.

- Bez wolnych wyborów wszystkie nasze prawa są zagrożone - przekonywał Nitras.