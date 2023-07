Niemiecka prasa: antyniemiecka propaganda rodem z XIX wieku

Decyduje stanowisko Kaczyńskiego

Z tego powodu – kontynuuje autor – kierownictwo PiS dementuje, że zamierza wyjść z UE. Nawet politycy PiS w prywatnych rozmowach z niemieckimi dyplomatami i dziennikarzami dystansują się od antyniemieckiej propagandy swojej partii. „Powodem tej obłudy panującej wśród funkcjonariuszy PiS jest obawa, że jakiś partyjny rywal mógłby donieść o tym szefowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu” – tłumaczy Bachmann. „Kaczyński nie zna obcych języków, nie ma prawie żadnych doświadczeń międzynarodowych, a pomimo tego poucza niemieckich polityków o niemieckiej historii i o tym, jakie rzekomo mają zamiary” – dodaje autor.

„Dla PiS nie jest ważne, co dzieje się na świecie, lecz to, czego dowie się Kaczyński i co o tym sądzi” – podkreślił publicysta.

Dlaczego coraz bardziej tolerancyjni Polacy pozwalają na to, by rządziła nimi coraz bardziej nietolerancyjna partia? – pyta Bachmann. Jego zdaniem powodów należy szukać przede wszystkim w niskiej frekwencji. Wielu obywateli, którzy w sondażach opowiadają się za liberalizacją prawa aborcyjnego, przyjęciem uchodźców czy małżeństwami homoseksualnymi oraz nie mają nic przeciwko kupowaniu towarów z Niemiec, nie uczestniczy w wyborach.