Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Karnowski: Polemika z ministrem Szefernakerem W ostatnią środę ukazał się artykuł pióra wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera „Sprawny polski model samorządów” z tezą zawartą w podtytule: „Decentralizacja przeszkodziłaby w szybkim i sprawnym reagowaniu na kryzys koronawirusa”

Prezydent Sopotu: Giertych, Petru i Bodnar powinni wystartować z trudnych okręgów paktu

Karnowski mówił również o stawianych mu wcześniej zarzutach. Został zapytany między innymi, czy nie obawia się, że mogą one wrócić. - Liczę się z taką możliwością, ale wiem, że służby połamały sobie na mnie zęby. Bardzo długo szukano, prowadzono 42 śledztwa. Okazało się, że jesteśmy najbardziej transparentnym i uczciwym urzędem miasta w Polsce - powiedział prezydent Sopotu. - Z drugiej strony cztery lata temu zastosowano wobec mnie Pegasusa, by dowiedzieć się wszystkiego o kampanii, przeciwniku politycznym, co jest skandalem i aferą większą niż Watergate, która zmiotła prezydenta USA - dodał Karnowski. - Chciano coś znaleźć i tak naprawdę zrobiono tylko aferę z tego, że poprosiłem Donalda Tuska, by przyjechał, gdy umierał Paweł Adamowicz (…) To jest nękanie. Ale widać, że Ziobro i Kaczyński się boją. Przeniesienie wyborów samorządowych na wiosnę to też objaw bojaźni, żeby większa ilość samorządowców nie startowała. - podkreślił.

Polityk mówił także o pakcie senackim. - Jest taka nadzieja, ze to porozumienie może będzie nawet dzisiaj, za parę godzin. Jest to kwestia 3-4 miejsc. Wiadomo, że są też osoby z zewnątrz, które dołączają do tego paktu, na przykład samorządowcy - powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. Polityk stwierdził także, że osoby takie jak Roman Giertych, Ryszard Petru i Adam Bodnar ‚powinni wystartować z trudnych okręgów paktu”.