Przedterminowe wybory parlamentarne. Hiszpania na wirażu

– Hiszpańskie społeczeństwo bardzo się zmieniło i jest duże poparcie dla prawa do aborcji, praw osób LGBT czy praw kobiet. Pewne zmiany społeczne są już nieodwracalne i sama Partia Ludowa zdaje sobie z tego sprawę – mówi nam Camino Mortera-Martinez, ekspertka w brukselskim biurze think tanku Centre for European Reform. Ale premier Sanchez ma nadzieję, że napędzając strach przed tym odwrotem od progresywnych zmian, zyska kilka punktów poparcia. – Nadchodzące wybory pokażą, czy Hiszpanie chcą rządu po stronie Joe Bidena czy Donalda Trumpa, po stronie Luli da Silvy czy Jaira Bolsonaro – mówił hiszpański premier.

Sama Partia Ludowa nie bardzo chce wchodzić w buty skrajnej prawicy pokroju Trumpa czy Bolsonaro. Jej stateczny lider, rządzący od 13 lat regionem Galicji Alberto Núñez Feijóo, odcina się publicznie od niektórych wypowiedzi przywódcy Vox Santiago Abascala. W reakcji na wypowiedzi Abascala dotyczące przemocy wewnątrzrodzinnej Feijóo odpowiedział na Twitterze: „Istnieje przemoc oparta na gender”.

Straszenie Sanchezem z drugiej strony

Sanchez też jest atakowany ze skrajnych pozycji. Zarzuca mu się flirtowanie z lewicowymi autokratami w Ameryce Łacińskiej, a na gruncie hiszpańskim pobłażliwość wobec ruchów separatystycznych w Katalonii i Kraju Basków, które Vox oskarża o terroryzm. O ile więc Sanchez chce zyskać na strachu przed odebraniem już przyznanych praw, o tyle prawica Feijóo i Pascala straszy rozpadem kraju.

Wybory odbywają się w czasie, gdy Madryt sprawuje półroczne, rotacyjne przewodnictwo w UE. Bruksela nie wydaje się być tym zatroskana – to nie pierwsza prezydencja, której towarzyszą wybory. Do tego główne partie, PP i PSOE, są proeuropejskie, bo taka jest hiszpańska tradycja. Nawet więc jeśli dojdzie do szybkiej zmiany rządu, trudno się z tego powodu spodziewać zawirowań w UE.

Ale w dłuższym terminie ewentualne dojście do władzy koalicji PP i Vox będzie miało konsekwencje dla UE. Byłby to kolejny, po Włoszech, Szwecji, Finlandii i Grecji, kraj, gdzie prawica, lub skrajna prawica, bardzo się wzmacnia. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zapowiedzianymi na czerwiec 2024 rok byłby to znak, że unijna agenda w kolejnym mandacie też może skręcić w prawo.