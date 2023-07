Formalnie kampania wyborcza rozpocznie się wraz z ogłoszeniem przez prezydenta wyborów parlamentarnych, co nastąpi najpóźniej 14 sierpnia. Najbardziej prawdopodobna data wyborów to 15 października - inne możliwe terminy to 22 i 29 października oraz 5 listopada.

Mimo to od kilku miesięcy trwa w Polsce intensywna prekampania wyborcza - politycy największych partii jeżdżą po Polsce i organizują spotkania z wyborcami, partie organizują też konwencje programowe.

Sondaż: Politycy PO radzą sobie w kampanii najlepiej

Uczestnikom sondażu United Surveys zadano pytanie: "Który polityk pani/pana zdaniem najlepiej sobie radzi dotychczas w kampanii wyborczej? Proszę wskazać do trzech nazwisk".