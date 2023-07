Jarosław Kaczyński nazywa Platformę Obywatelską "prawdziwą komuną"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w niedzielę wziął udział organizowanym przez kierowaną przez niego formację pikniku rodzinnym w Woli Rzędzińskiej w województwie małopolskim. Jarosław Kaczyński przekonywał, że on i inni politycy jego ugrupowania uczestniczą w tego typu wydarzeniach, "by porozmawiać z Polakami o tym, co jest potrzebne".

- Bo my nasz program, ten, który za jakiś czas - nie tak już długi - ogłosimy, chcemy mieć przekonsultowany. A co to znaczy? Chcemy usłyszeć od obywateli, od naszych rodaków, od ludzi tej naszej narodowej wspólnoty, co jest potrzebne, czego chcą - zadeklarował wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dodał, że chodzi "nie tylko o sprawy wielkie", ale także takie, które są problemem dla okolicy "nawet dużo mniejszej niż powiat, nawet czasem mniejszej niż gmina".

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy chcą debaty liderów partii przed wyborami Ponad 80 proc. badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wyraża życzenie, by przed wyborami parlamentarnymi doszło do debaty liderów najważniejszych partii politycznych.

Kaczyński o władzy PiS: Nie wszystko się udaje

- Zadaniem władzy jest służyć - służyć nie jakiejś konkretnej, uprzywilejowanej grupie, jakiejś w cudzysłowie elicie czy ludziom bardzo bogatym, tylko służyć wszystkim, całemu narodowi, budować realną wspólnotę - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS twierdził w swoim wystąpieniu, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje obietnice składane w czasie kampanii wyborczej w 2015 r. - Ktoś powie: nie wszystko się udało. Tak, w życiu społecznym, tak jak w życiu człowieka, nie wszystko się udaje, nie każdy plan da się zrealizować od razu, a niektórych w ogóle nie udaje się zrealizować. Ale ogromna większość naszych planów została zrealizowana. My nie wprowadzaliśmy nikogo w błąd - przekonywał Kaczyński, w dalszej części przemówienia mówiąc m.in. o programie 500+, który zmieni się w 800+, oraz o podnoszeniu płacy minimalnej.