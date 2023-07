Senat odrzucił nowelizację ustawy "lex Tusk"

Ustawa o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 weszła w życie 31 maja

W przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski wezwał polskie władze do wycofania się z ustawy "lex Tusk".

Dlaczego ustawę nazywa się "lex Tusk"?

Ustawa o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 weszła w życie 31 maja, ale Sejm nie zdecydował się powołać komisji na jej podstawie, ponieważ prezydent po kilku dniach od podpisania ustawy przedstawił jej nowelizację.

Nowelizacja wprowadza ścieżkę odwoławczą od decyzji komisji do sądów apelacyjnych oraz likwiduje zapisane w ustawie tzw. środki zaradcze, pozwalające m.in. na wykluczenie kogoś na 10 lat od pełnienia funkcji związanych z wydawaniem środków publicznych oraz odebranie na okres do 10 lat dostępu do informacji niejawnych.

Ustawa jest określana mianem "lex Tusk", ponieważ według opozycji jest ona wymierzona w lidera PO, Donalda Tuska. Nazwisko Tuska pojawiło się m.in. w uzasadnieniu wnioskodawców projektu ustawy ws. komisji, o tym, że komisja ma doprowadzić do usunięcia z polityki Tuska mówił też wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski.